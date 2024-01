Hamburg (ots) -Der Countdown bis zur lang ersehnten Weltpremiere von Disneys Musical HERCULES am 24. März hat offiziell mit dem Probenstart begonnen. In den kommenden zehn Wochen wird die 38-köpfige Cast gemeinsam mit dem Kreativteam von Disney intensiv am Stück, an der Choreographie sowie der Musik arbeiten. Auch die Crew des Stage Theater Neue Flora arbeitet auf Hochtouren, um die Bühne in die antike Welt der griechischen Götter zu verwandeln.Ausgelassene Stimmung und Vorfreude auf die kommenden Wochen herrscht im Probenraum des Stage Theater Neue Flora. Ab sofort werden die Darsteller:innen täglich intensiv mit dem Disney Kreativteam rund um Regisseur Casey Nicholaw zusammenarbeiten. Neben der Erarbeitung der Songs und Tanzchoreografien steht das Erlernen der Dialoge sowie die Herausarbeitung der Charaktere auf dem Plan.Während die Cast probt, wird auch der Showaufbau im Bereich Kostüm und Bühnenset weiter vorangetrieben. Für das opulente Kostümbild zeichnen die beiden preisgekrönten Kostümdesigner Greg Barnes und Sky Switser verantwortlich. Aktuell werden die Kostüme und Accessoires in insgesamt elf Ländern gefertigt. Dabei wurden 24 verschiedene Werkstätten mit der Herstellung Kostüme beauftragt, von denen 21 in Europa angesiedelt sind. Für die insgesamt 266 Kostüme wurden über 2.500 Meter Stoff verbraucht - fast alle sind mit aufwendigen Drucken versehen.Disneys HERCULES wird außerdem mit modernster Videotechnik begeistern. Das Bühnenbild sowie das Videodesign wird von Dane Laffrey kreiert. Als Ebene hinter den physischen Bühnenelementen - wie beweglichen Säulen - helfen seine Videoprojektionen dabei, die Zuschauer:innen in die Welt der griechischen Helden und Götter zu entführen. Die 18x18 Meter große LED-Wand wurde für die Show neu hergestellt. Die fünf Tonnen schwere Wand wird im Schnürboden des Theaters aufgehängt. Um die Videoanlage zu betreiben, werden insgesamt 1,5 Kilometer Glasfaserleitungen und circa 4 Kilometer Kupferleitungen verbaut. Es wird circa vier Wochen dauern, bis das gesamte Bühnenbild eingebaut ist.Wichtige Informationen für BerichterstatterIn den kommenden Wochen können wir Ihnen erste Einblicke in folgende Themen beim Aufbau einer Musical-Weltpremiere anbieten. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht, zu welchem dieser Anlässe eine Berichterstattung für Sie interessant wäre:- Offene Probe (Februar) Einblicke in den Probenprozess mit Darsteller:innen und Kreativteam- Alan Menken (März) Interviewmöglichkeit mit dem Komponisten und achtfachen Oscar-Preisträger Alan Menken- Press Call (März) Szenen-Präsentation in vollem Bühnensetting und KostümbildZur Medienpremiere am 23. März und zur Weltpremiere am 24. März erhalten Sie rechtzeitig Informationen von uns. Alle Termine ohne GewährPressekontakt:Faktor 3 AG: f3-stage@faktor3.deOriginal-Content von: Stage Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31524/5697387