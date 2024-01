DJ Kering kauft für ca 1 Mrd USD Immobilie an der Fifth Avenue in New York

Von Mauro Orru

PARIS (Dow Jones)--Der französische Luxusgüterkonzern Kering erwirbt für fast eine Milliarde US-Dollar eine Immobilie mit Einzelhandelsflächen für Luxusmode an der Fifth Avenue in New York City und erweitert damit seine Einzelhandelsstandorte an einer der berühmtesten Prachtstraßen der Welt. Der Eigentümer der Marken Gucci und Yves Saint Laurent zahlt nach eigenen Angaben 963 Millionen Dollar für das rund 115.000 Quadratmeter große Grundstück, um sich begehrte Standorte für seine Modehäuser zu sichern. Der Konzern hat erst kürzlich Immobilien in der Avenue Montaigne und der Rue de Castiglione in Paris erworben.

"Mit dieser Transaktion erwirbt Kering außergewöhnliche Einzelhandelsstandorte an einer der berühmtesten Straßen der Welt", teilte der Konzern mit.

Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Kering und die gesamte Luxusgüterindustrie nach Jahren guter Ergebnisse nach der Pandemie weltweit mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen haben.

January 22, 2024 12:44 ET (17:44 GMT)

