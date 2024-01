© Foto: J. David Ake/AP



Im wallstreetONLINE-Interview spricht Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, über die wirtschaftlichen Aussichten für die USA und China. Halver sieht gemischte Signale bei den US-Quartalsberichten, wobei einige Großbanken wie Goldman Sachs positiv abschnitten, während andere wie die Bank of America schwächelten. Dies werfe Fragen auf, wie repräsentativ diese Ergebnisse für die Gesamtwirtschaft sind. Trotz günstiger Zinslandschaften und einem moderaten Wirtschaftsumfeld in den USA bleibe die Lage ungewiss. Die "Magnificent Seven" zeigten zwar im letzten Jahr eine beeindruckende Performance, doch Halver warnt davor, dass dieser Trend nicht ohne Hindernisse …