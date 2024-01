Die Billigfluggesellschaft Jazeera Airways mit Sitz in Kuwait hat sich mit dem in London ansässigen Telekommunikationsunternehmen 1GLOBAL zusammengetan, um als erste Fluggesellschaft in der MENA-Region ein eigenes eSIM-Reiseangebot zu implementieren. Dank der Kollaboration werden Jazeera-Fluggäste kostengünstig kommunizieren und teure Roaming-Gebühren auf Reisen vermeiden können. Gleichzeitig steigert Jazeera Airways dadurch Treue und Zufriedenheit der Kunden und fördert zusätzliche Einnahmen.

Yousef Al Qatami, Chief of Staff at 1GLOBAL.

Leistungsstarkes eSIM

Durch die Partnerschaft wird 1GLOBAL seine eSIM-Verbrauchertechnologie in das Serviceangebot von Jazeera Airlines integrieren. Der Prozess beginnt mit der Implementierung eines QR-Codes und einer webbasierten Lösung der Marke Jazeera, gefolgt von einer vollwertigen Integration in die Jazeera Airways-App. Die White-Label-Lösung ermöglicht es Jazeera, eSIM-Dienste anzubieten, ohne das individuelle Erscheinungsbild der Fluggesellschaft aufzugeben.

Andrew Ward, Vice President Marketing Customer Experience bei Jazeera Airways, sagt: "Wir freuen uns, unseren Fluggästen den 1GLOBAL-Dienst anbieten zu können. Wir überlegen immer, wie wir die Reisekosten weiter reduzieren können, und das 1GLOBAL-eSIM bietet Reisenden im ganzen Jazeera-Netzwerk niedrige Gesprächsgebühren."

Vorteile für Fluggesellschaft und Fluggäste

Die Roaming-Lösung wird über verschiedene Kommunikationskanäle vermarktet, unter anderem in sozialen Netzwerken, Bordmagazinen, E-Mail-Bestätigungen und Werbematerialien an Flughafenterminals. Die Partnerschaft bietet Vorteile sowohl für Reisende als auch Jazeera Airways. Wenn Reisende das Roaming-eSIM von 1GLOBAL aktivieren, können sie verglichen mit standardmäßigen Roaming-Angeboten kostengünstiger kommunizieren. Sie erhalten Zugriff auf hochwertige 5G- und 4G-Abdeckung in fast allen Ländern, wobei sie aus zahlreichen flexiblen Tarifoptionen wählen können. Jazeera Airways hingegen hofft, durch diesen Mehrwertdienst die Kundenbindung stärken zu können. Diese Initiative bedeutet durch die innovativen Angebote nicht nur einen Wettbewerbsvorteil für Jazeera Airways, sie soll zudem durch zusätzliche Dienstleistungen die Einnahmen steigern.

Yousef Al Qatami, Chief of Staff bei 1GLOBAL, betont: "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das Team von Jazeera Airways dabei unterstützen konnten, als erste Fluggesellschaft in der MENA-Region ein eSIM-Angebot zu implementieren. Wir vertrauen auf den Wachstumstrend der Region und hoffen, mehr lokalen Unternehmen und Kunden die Vorteile von eSIM nahebringen zu können."

Über Jazeera Airways

Jazeera Airways betreibt gewerbliche Flüge und Frachtflüge von Jazeera-Terminal T5 am Kuwait International Airport. Die Fluggesellschaft fliegt 64 beliebte Ziele im Nahen Osten, Zentral- und Südasien, Afrika und Europa an, darunter stark nachgefragte Zielorte für Geschäfts-, Freizeit, religiöse und Wochenendreisen.

Über 1GLOBAL

1GLOBAL wurde 2022 gegründet und erwarb eine seit 2006 betriebene Gruppe von Telekommunikations-Assets, einschließlich einem international anerkannten, GSMA-akkreditierten globalen Mobilnetzwerk. Der Hauptsitz befindet sich in London und der R&D Hub in Lissabon. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile mehr als 400 Mitarbeiter in 12 Ländern und ist in 9 davon als vollständig regulierte MVNO registriert.

Das Unternehmen ist ein Innovator bei eSIM-basierten GSM-Mobildiensten und bietet Unternehmen und Privatpersonen Produkte wie Mobilanrufe, SMS-Dienste, Remote-SIM, IoT-Lösungen, Telco-as-a-Service für Reiseunternehmen sowie preisgünstiges Roaming für den täglichen Gebrauch.

