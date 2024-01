Infogain, ein im Silicon Valley ansässiges führendes Unternehmen für menschenzentrierte digitale Plattformen und Software Engineering, hat heute bekannt gegeben, dass Dinesh Venugopal zum Chief Executive Officer ernannt wurde. Er wird das Amt am 8. Februar 2024 antreten.

Dinesh wird der Nachfolger von Ayan Mukerji, der 2018 als Chief Operating Officer bei Infogain begann und 2021 zum Chief Executive Officer ernannt wurde.

Dinesh bringt mehr als drei Jahrzehnte an Managementerfahrung mit. Er war CEO von PK, ein Unternehmen für Erlebnis-Engineering, bevor dieses von Concentrix übernommen wurde. Dort wurde er dann President of Concentrix Catalyst. Dinesh war auch in mehreren Positionen zehn Jahre lang bei Mphasis tätig, unter anderem als President of Direct Digital.

Rohan Haldea, Partner bei Apax, sagte: "Wir freuen uns, Dinesh als neuen CEO von Infogain begrüßen zu können. Er verfügt über einen umfangeichen Schatz an Erfahrungen, wenn es um digitale Transformation, Erlebnis-Engineering und große Deals geht, was gut zur Wachstumsstrategie von Infogain passt."

Rohan fügte hinzu: "Wir danken Ayan für alles, was er für Infogain getan hat und dass er in den vergangenen sechs Jahren den Weg für dynamisches Wachstum frei gemacht hat."

Dinesh kommentierte seine Ernennung: "Die Wachstumsgeschichte der Plattform von Infogain in den vergangenen Jahren ist bemerkenswert. Ich freue mich, zu einer Zeit zu kommen, in der Infogain seinen Kunden hilft, im Rennen um digitale Dominanz zu bestehen."

"Die Führung von Infogain war eine außerordentliche Erfahrung, und ich danke Apax und dem Infogain Board für diese unglaubliche Möglichkeit," sagte Ayan. "Dinesh hat seine Fähigkeiten bereits unter Beweis gestellt und ist deshalb die perfekte Wahl, um das Wachstum von Infogain weiter voranzutreiben. Ich wünsche ihm das Beste."

Über Infogain

Infogain ist ein Unternehmen für das Engineering von menschenzentrierten digitalen Plattformen mit Sitz im Silicon Valley. Wir unterstützen Fortune 500-Unternehmen und Digital Natives in den Branchen Technologie, Gesundheitswesen, Versicherung, Reisen, Telekommunikation und Handel/CPG. Wir beschleunigen Erlebnis-Transformationen von digitalen Plattformen mithilfe von Technologien wie Cloud, Microservices, Automation, IoT und künstliche Intelligenz. Infogain ist ein Multi-Cloud-Experte und arbeitet mit mehreren Cloud-Anbietern Microsoft Azure, Google Cloud Platform und Amazon Web Services.

Infogain, ein Unternehmen im Portfolio von Apax Funds, unterhält Büros in Kalifornien, Washington, Texas, dem Vereinigten Königreich, Singapur sowie Auslieferungszentren in Seattle, Dallas, Montevideo, Krakau, Noida, Bengaluru, Pune, Gurgaon und Mumbai. Mehr erfahren Sie unter: www.infogain.com.

