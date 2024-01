Mit der Unterstützung bedeutender institutioneller Investoren schließt der Fonds III mit mehr als dem doppelten Volumen des vorherigen Fonds und wird zu einer erheblichen Verringerung der Treibhausgasemissionen führen.

ArcTern Ventures (ArcTern), eine in Toronto ansässige Risikokapitalgesellschaft mit Büros in San Francisco und Oslo, die weltweit in bahnbrechende Technologieunternehmen investiert, die sich mit dem Klimawandel und der Nachhaltigkeit befassen, gab heute die Zusage von 335 Mio. USD für den Fonds III bekannt. Dazu gehören neue Investitionen von führenden Kommanditisten wie der TD Bank Group, Allianz, Church Pension Group, OPTrust, Credit Suisse Asset Management und anderen großen institutionellen Anlegern. Der ursprünglich auf 300 Mio. USD angelegte Fonds III ist nun überzeichnet und stärkt damit die Position von ArcTern als einer der größten Venture-Fonds für Klimatechnologie weltweit.

ArcTern konzentriert sich in erster Linie auf den nordamerikanischen und europäischen Markt und ist bestrebt, seine Fonds so einzusetzen, dass die Treibhausgasemissionen (THG) über die gesamte Laufzeit des Fonds möglichst gering gehalten werden. ArcTern führt eine gründliche Bewertung aller potenziellen Umweltauswirkungen durch, bevor es sich zu Investitionen verpflichtet. Nur Unternehmen in der frühen Wachstumsphase insbesondere solche, die sich in einer Finanzierungsrunde der Serie A oder B befinden mit dem größten Potenzial zur Vermeidung von Treibhausgasen werden ausgewählt, um Teil des Investmentportfolios von ArcTern zu werden. Um die Rechenschaftspflicht zu gewährleisten, ist der Fonds III von ArcTern als Artikel 9-Fonds gemäß der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen registriert und wird anhand einer Reihe von Klimaauswirkungskriterien gemessen, um die Kompensationsemissionen der Investitionen zu quantifizieren und zu verifizieren.

"Wir investieren in ganz Nordamerika und Europa in Gründer, die verstanden haben, dass eine schnelle Umsatzsteigerung keine Auswirkungen auf das Klima hat. Die Welt braucht skalierbare Lösungen für die Dekarbonisierung heute und nicht erst in Jahrzehnten", sagte Murray McCaig, Mitbegründer und Managing Partner bei Arctern Ventures.

"Wir beobachten die vielversprechendsten Klima-Startups der Welt genau, um sicherzustellen, dass wir den Nutzen unserer Fonds maximieren", sagte Marc Faucher, Managing Partner bei ArcTern Ventures. "Als ehemalige Gründer und Betreiber arbeiten wir mit mutigen und innovativen Startup-Teams zusammen, die mit unserer auf Wirkung ausgerichteten Mission übereinstimmen."

"Wir freuen uns, mit unserer Investition im ArcTern Fund III Unternehmer an der vordersten Front der Energieinnovation unterstützen zu können", sagte Drew MacIntyre, Vice Chair, TD Securities. "Diese Investition ist Teil der TD Securities Principal Investing Strategie, die im September 2019 eingeführt wurde, und steht im Einklang mit dem Wunsch der Bank, diejenigen zu unterstützen, die eine nachhaltigere Zukunft aufbauen."

Der Fonds III wird in Technologieunternehmen investieren, die innovative Lösungen in den Bereichen erneuerbare Energien, saubere Mobilität, Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Lebensmittel, Landwirtschaft und industrielle Dekarbonisierung entwickeln und umsetzen.

Über ArcTern Ventures:

ArcTern Ventures ist eine Risikokapitalgesellschaft, die davon versessen ist, zur Lösung der Klimakrise beizutragen und Nachhaltigkeit neu zu überdenken. ArcTern, mit Sitz in Toronto und Büros in Oslo und San Francisco, investiert weltweit in bahnbrechende Technologieunternehmen, die Lösungen für den Klimawandel und die Nachhaltigkeit bieten wir nennen es earthtech. Der Fonds wurde 2012 unter der Prämisse gegründet, dass die Beschleunigung des Übergangs zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft alle Branchen umwälzen wird und eine noch nie dagewesene Chance auf überdurchschnittliche finanzielle Erträge bietet. Die Lösung der größten Probleme unseres Planeten wird zu großen Gewinnen führen für Unternehmen, ihre Investoren und natürlich für Mutter Erde.

