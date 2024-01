SOLANA BEACH, Kalifornien, Jan. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ClearPoint Neuro, Inc. (Nasdaq: CLPT) (das "Unternehmen"), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Medizinprodukte sowie Zell- und Gentherapien, die eine präzise Navigation im Gehirn und in der Wirbelsäule ermöglichen, hat heute den Erhalt einer Zulassung gemäß der Europäischen Medizinprodukteverordnung (EU-MDR) für den manuellen SmartTwist® MR-Handbohrer und das SmartTip® MR-Bohrset bekannt gegeben. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen von seiner benannten Stelle eine aktualisierte Zertifizierung, die den Versand von Produkten, die in seiner neuen Anlage in Carlsbad, Kalifornien, hergestellt werden, nach Europa erlaubt.



Die europäische Verordnung über Medizinprodukte 2017/745 (EU-MDR), die neue in Europa geltende Medizinprodukteverordnung, ersetzt die bisherige Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG (MDD). Mit der Einführung der EU-MDR legt die EU größeren Wert auf Sicherheitsmaßnahmen, Risikomanagement, Überwachung nach dem Inverkehrbringen und Datenerfassung von Medizinprodukten für Unternehmen, die Zugang zum europäischen Markt erhalten möchten.

"Die EU-MDR ist viel strenger als die MDD und zwingt viele Medizinprodukteunternehmen in unserer Branche, die ihre Produkte in Europa auf den Markt bringen oder die Vermarktung fortsetzen wollen, jedes Produkt genau zu prüfen, bevor sie die Zeit und die Ressourcen einsetzen, die zur Erfüllung der Anforderungen erforderlich sind", erklärte Megan Faulkenberry, Vice President of Quality bei ClearPoint Neuro. "Unser Team hat sich dieser Herausforderung gestellt, insbesondere angesichts der Bedeutung der EU für unsere Pharmapartner."



