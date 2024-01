Das Gauss Cookie Deprecation Impact Tool ist die erste Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, in Echtzeit mit prozentualen Angaben zu messen, welche Auswirkungen die Löschung von Cookies auf ihre Konversionsraten haben wird

Making Science, ein Technologieunternehmen, das sich auf Innovation und digitale Beschleunigung spezialisiert hat, hat heute die Markteinführung des Gauss Cookie Deprecation Impact Tool bekannt gegeben. Dies ist die erste und einzige Lösung auf dem Markt, mit der in Echtzeit gemessen werden kann, welche Auswirkungen der Verlust von Drittanbieter-Cookies auf die Konversionsrate von Unternehmen hat.

Dieses innovative Tool kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für die Branche, nachdem Google die Abschaffung der Cookies von Drittanbietern angekündigt hat, die für die zweite Hälfte des Jahres 2024 geplant ist. Mit dem Gauss Cookie Deprecation Impact Tool erhalten Kunden von Making Science genaue prozentuale Angaben darüber, wie sich der Verlust von Informationen auf ihr Geschäft auswirken wird. Mit anderen Worten, zum ersten Mal werden Unternehmen Zugang zu einer beispiellosen Bewertung haben, die echte Daten über den Prozentsatz der Nutzer liefert, die Websites und Anwendungen ohne Cookies besuchen, und die die Auswirkungen auf ihre Marketingstrategien bestätigt.

Das Tool hat bereits sehr aussagekräftige Daten für eine Reihe von Kunden von Making Science geliefert. So wurde gemessen, dass das Fehlen von Cookies von Drittanbietern zu einem Rückgang der Konversionsraten um 30 führt.

Echtzeitdaten dank technologischer Innovation

Diese neue Plattform ist unverzichtbar für Unternehmen, die auf die cookielose Transformation des digitalen Ökosystems vorbereitet sein wollen. Dank der technologischen Innovation und der hohen Leistungsfähigkeit bei der Datenanalyse wird Making Science Unternehmen in die Lage versetzen, effektiv zu erkennen, wie sie ihre Marketingstrategien neu gestalten und ihre Leistung angesichts dieser sich verändernden Landschaft optimieren können.

Mit dieser Einführung bekräftigt Making Science seine Vorreiterrolle bei der Entwicklung innovativer technologischer Lösungen. José Antonio Martínez Aguilar, CEO und Gründer von Making Science, kommentiert: "In einem sich ständig verändernden digitalen Umfeld die Nase vorn zu haben, ist keine leichte Aufgabe, deshalb ist es wichtig, jeden Tag auf Innovation zu setzen. Der Schlüssel ist zweifellos die Fähigkeit, vorausschauend zu handeln und Lösungen wie das Gauss Cookie Deprecation Impact Tool zu entwickeln. Diese Lösung ist nicht nur eine Antwort auf die Herausforderung des Verlusts von Cookies von Drittanbietern, sondern bietet Unternehmen auch die Möglichkeit, strategische Entscheidungen für eine neue, auf Erstanbieterdaten basierende Landschaft zu treffen".

Gauss, der Ursprung des Cutting Edge

Dieses neue Tool von Making Science ist Teil von Gauss, einer Reihe von Technologielösungen auf der Grundlage von First Party Data und künstlicher Intelligenz für die Entscheidungsfindung in wichtigen Marketing- und Vertriebsprozessen.

Über Making Science

Making Science ist ein Unternehmen für digitale Beschleunigung mit mehr als 1200 Mitarbeitern und einer Präsenz und technologischen Entwicklung in 14 Märkten: Spanien, Portugal, Mexiko, Kolumbien, Frankreich, Italien, Großbritannien, Irland, Schweden, Dänemark, Norwegen, Deutschland, Georgien und USA. Als Beratungspartner von Local Planet, dem weltweit größten Netzwerk unabhängiger Medienagenturen, bietet Making Science einem internationalen Publikum Dienstleistungen in den Bereichen Digital-, Technologie- und Performance-Marketing an. Die Bereiche, in denen Making Science tätig ist, sind digitales Marketing und MarTech, Software und Cloud sowie künstliche Intelligenz und SaaS, mit einem festen Engagement für Innovation.

Im Rahmen seines Engagements für Innovation bietet Making Science seinen Kunden die erforderlichen End-to-End-Fähigkeiten für die Beratung, Entwicklung, Integration und Wartung fortschrittlicher IT-Lösungen, die ein Höchstmaß an Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Effizienz bieten. Darüber hinaus verfügt es über ein globales Netzwerk von Lieferzentren, die die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Verfügbarkeit von hochqualifizierten technologischen Talenten für die Entwicklung von Projekten vorantreiben, die die Transformation und Modernisierung beschleunigen.

Making Science nimmt an verschiedenen ESG-Initiativen teil, darunter dem Climate Pledge, dem Global Compact der Vereinten Nationen und der Pledge1%-Initiative, und unterstützt damit gemeinnützige Organisationen in seiner Gemeinschaft mit einem starken Engagement, das in der Zukunft eine große Wirkung haben wird.

