In den USA haben die wichtigsten Indizes ihre Rekordjagd mit angezogener Handbremse fortgesetzt. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 hatten am Montag erneut Höchststände erklommen, legten am Ende aber nur noch mäßig zu. Der Dow stieg um 0,36 Prozent auf 38.002 Punkte. Für den S&P 500 ging es um 0,22 Prozent auf 4.850 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,09 Prozent auf 17.330 Punkte. Die großen Indizes wurden dabei insbesondere von den Tech-Schwergewichten ...

