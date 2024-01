Bitcoin: Vom digitalen Gold zum Ökosystemgiganten mit durchschnittlich 51.312 % Wachstumspotenzial

Bitcoin steht an einem Wendepunkt seiner Geschichte. Ursprünglich als digitales Gold und Schutz gegen Inflation geschaffen, hat sich das Netzwerk zu einem vielschichtigen Ökosystem entwickelt. Dieser Artikel beleuchtet Bitcoins Wandlung: von der Herausforderung der Skalierbarkeit und Programmierbarkeit hin zu einem dynamischen Raum, der dApps und innovative Finanzlösungen beherbergt. Wir erkunden, wie dieser Wandel die Funktionsweise von Bitcoin verändert, seine Rolle im digitalen Wirtschaftsgefüge neu definiert und welche Chancen sich daraus für die Zukunft ergeben.

Bitcoin: Von digitalem Gold zu Ökosystem für dApps, NFTs und mehr

Bitcoin, einst als digitales Gold und Schutz gegen Inflation konzipiert, hat sich stetig weiterentwickelt. Obwohl die Blockchain für seine Sicherheit und Dezentralisierung gelobt wurde, stieß sie auf Herausforderungen in Bezug auf Skalierbarkeit und Programmierbarkeit.

In der Vergangenheit führten diese Komplikationen zur Entstehung verschiedener Bitcoin-Forks, die darauf abzielten, Skalierungsprobleme und andere Schwachstellen zu lösen. Diese Varianten, obwohl innovativ, waren jedoch nicht rückwärtskompatibel mit dem originalen Bitcoin, was ihr Potenzial reduzierte.

Mit Einführung bedeutender Bitcoin-Upgrades wie SegWit und Taproot wurden zudem zwar Schritte in Richtung einer verbesserten Funktionalität und Programmierbarkeit gemacht, diese blieben jedoch hinter den Erwartungen zurück. Die Funktionen waren begrenzt, und Bitcoin diente hauptsächlich als sicherer Wertespeicher.

Heute jedoch steht Bitcoin an der Schwelle einer bemerkenswerten Transformation. Er entwickelt sich über seine Ursprünge hinaus zu einer Plattform, die nicht nur Wert speichert, sondern auch dezentrale Applikationen (dApps) ermöglicht.

Diese Entwicklung eröffnet ein neues Kapitel, in dem Bitcoin nicht mehr nur als unproduktives Kapital betrachtet wird. Vielmehr ermöglicht es nun, durch die Integration in beispielsweise Lending oder Liquidity Farming direkt auf Bitcoin zusätzliche Renditen zu erzielen.

Solch eine funktionale Erweiterung und die daraus resultierende gesteigerte Nutzbarkeit könnten die Nachfrage nach Bitcoin deutlich steigern und es zu einem noch wertvolleren Bestandteil des digitalen Wirtschaftsgefüges machen.

Bitcoin-Revolution: Ordinals, BRC-20 Token und die Herausforderung steigender Gebühren

Die jüngste Einführung von Ordinals und BRC-20 Token hat das Bitcoin-Netzwerk nachhaltig geprägt und zeigt eindrücklich, dass ein starkes Bedürfnis und Interesse an einem funktionaleren Ökosystem für Bitcoin besteht. Diese Innovationen haben nicht nur das Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten erweitert, sondern auch das Engagement und die Kreativität innerhalb der Bitcoin-Community deutlich gestärkt.

Ein besonders markantes Zeichen dieser Entwicklung ist der signifikante Anstieg der Transaktionsgebühren. Im Vergleich zu den relativ moderaten Gebühren von rund 1 USD zu Beginn des Jahres 2023, erlebten wir mit der Einführung von Ordinals im Mai und später im Dezember 2023 einen beispiellosen Anstieg - mit Gebühren, die auf das 30- bis 38-fache schnellten.

Für Transaktionen im Wert von 100 USD waren die Gebühren zeitweise so hoch, dass sich Transaktionen nicht mehr wirklich lohnten. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, das Netzwerk weiterzuentwickeln und zu optimieren, um die Balance zwischen Funktionalität und Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten.

Layer-2-Lösungen wie Lightning, Stacks, RSK und Liquid revolutionieren Bitcoins Funktionalität. Diese Technologien reduzieren Gebühren und erschließen neue Anwendungsfälle für Bitcoin in Bereichen wie Gaming und Finanzen, erweitern so seine Reichweite und stärken seine Position als vielseitige Kryptowährung.

Gefahr der Bitcoin Dezentralisierung kann nun entgegengewirkt werden

Zudem ist die Gefahr der zunehmenden Zentralisierung von Bitcoin der Krypto-Community bewusster geworden. Unter anderem äußerte sich Jack Dorsey besorgt über das gestiegen Sicherheitsrisiko von Bitcoin.

Allerdings gibt es auch einige Erfolge, welche im letzten Jahr in diesem Bereich verzeichnet werden konnten. Denn Bitcoin Minetrix wurde mit der Absicht gegründet, für eine höhere Dezentralisierung des Bitcoins und des Bitcoin-Minings zu sorgen.

Auf diese Weise sollen wieder die Blockchain-Idealer besser erfüllt und eine höhere Sicherheit für Bitcoin geboten werden. Erreicht wird dies unter anderem durch die innovative Tokenisierung des Krypto-Minings und das Stake-to-Mine-Verfahren, bei welchem die Anleger durch das Halten von Coins ein passives Einkommen in Bitcoin verdienen können.

Im Zuge der Demokratisierung des Schürfens von Kryptowährungen werden die Einstiegshürden für Anfänger und Kleinanleger eliminiert. Durch die Verwendung der Blockchain-Technologie sollen hohe Transparenz, Sicherheit und Effizienz in dem besonders attraktiven, aber leider nicht selten betrügerischen Cloud-Mining-Bereich geboten werden. Somit kann Bitcoin über eine größere Anzahl von Personen abgesichert werden, anstelle nur von Finanzgrößen wie unter anderem BlackRock.

Potenzial der Bitcoin Industrialisierung

Bitcoin hat eine Marktkapitalisierung von beeindruckenden 779 Milliarden USD erzielt. Noch bemerkenswerter ist der Anstieg des Total Value Locked (TVL), der von 96,5 Millionen USD zu Beginn des Jahres auf rund 280 Millionen USD angestiegen ist. Dies entspricht einem imposanten Wachstum von 189,83 %.

Im Vergleich dazu wirkt das Wachstum von Ethereum weniger dynamisch. Bei Ethereum stieg das Total Value Locked (TVL) von 22,16 Milliarden USD zu Beginn des Jahres 2023 auf 31,84 Milliarden USD. Dies entspricht einem Wachstum von 43,68 %.

Interessanterweise repräsentiert das TVL von Ethereum 11,41 % seiner Marktkapitalisierung. Im Gegensatz dazu macht das TVL von Bitcoin nur 0,0359 % seiner Marktkapitalisierung aus. Dies verdeutlicht das immense Wachstumspotenzial von Bitcoin in diesem Bereich.

Würde das TVL von Bitcoin das gleiche Verhältnis zur Marktkapitalisierung wie Ethereum (aber auch ungefähr viele andere Ethereum-Layer-2s mit rund 9-12 %) erreichen, könnte es auf rund 88,9 Milliarden USD ansteigen, was einem prozentualen Wachstum von 31.686 % entspricht.

Wenn wir das TVL von Bitcoin im Verhältnis zum Allzeithoch seiner Marktkapitalisierung von 1,26 Billionen USD betrachten, könnte das TVL potenziell sogar auf rund 143,79 Millionen USD ansteigen. Dies würde einen enormen prozentualen Anstieg von 51.312 % im Vergleich zum aktuellen TVL bedeuten.

