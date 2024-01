DJ Bank of Japan lässt Zinsen unverändert

Von Megumi Fujikawa

TOKIO (Dow Jones)--Die Bank of Japan hat am Dienstag ihre Leitzinsen unverändert gelassen. Es benötige solidere Beweise für eine Verbesserung der Lohn- und Preisentwicklung, begründete die Notenbank ihren Schritt.

Die japanische Zentralbank beschloss, die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 Prozent zu belassen. Sie erklärte, dass sie weiterhin 1 Prozent als Referenzpunkt für die Obergrenze der Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen festlegen wird. Im Oktober hatte die Bank beschlossen, die 1 Prozent-Marke als Referenzwert anstelle einer festen Obergrenze festzulegen.

Im vierteljährlichen Wirtschaftsausblick der Bank, der am Dienstag veröffentlicht wurde, wird prognostiziert, dass die Inflation in den kommenden Jahren in der Nähe des 2 Prozent-Ziels der Bank bleiben wird.

Der geldpolitische Ausschuss der BOJ geht davon aus, dass die Kerninflation der Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel im Jahr bis März 2025 2,4 Prozent erreichen wird, gegenüber einer früheren Prognose von 2,8 Prozent. Für das folgende Jahr, das im März 2026 endet, wird mit einem Anstieg der Kernverbraucherpreise um 1,8 Prozent gerechnet.

Die Inflation liegt seit April 2022 über dem Zielwert der Bank von 2 Prozent, und viele Analysten erwarten, dass die Zentralbank die Negativzinsen in der ersten Jahreshälfte 2024 abschaffen wird.

BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda sagte jedoch, dass er immer noch nicht ganz davon überzeugt ist, dass das Lohn- und Preiswachstum auf einem gesunden Niveau gehalten werden kann, nachdem Japan jahrzehntelang stagnierende oder fallende Preise erlebt hat. Die politischen Entscheidungsträger beobachten nun genau die Ergebnisse der jährlichen Lohnverhandlungen im März, um zu sehen, ob die Unternehmen größere Lohnerhöhungen als im letzten Jahr gewähren werden.

