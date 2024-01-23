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WKN: A16140 | ISIN: DE000A161408 | Ticker-Symbol: HFG
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22.01.24
17:35 Uhr
11,410 Euro
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Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
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