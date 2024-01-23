BARCLAYS HEBT ZIEL FüR EON AUF 14 (13) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FüR ATOSS SOFTWARE AUF 250 (233) EUR - 'BUY'BERNSTEIN STARTET CARL ZEISS MEDITEC MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 76 EURMORGAN STANLEY HEBT HELLOFRESH AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL AUF 17 (18) EURGOLDMAN HEBT NORDEX AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 15 EURRBC HEBT ZIEL FüR BMW AUF 113 (112) EUR - 'SECTOR PERFORM'RBC HEBT ZIEL FüR MERCEDES-BENZ AUF 87 (85) EUR - 'OUTPERFORM'STIFEL SENKT ENCAVIS AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 11,50 (18,20) EUR BARCLAYS HEBT ZIEL FüR ENEL AUF 8,00 (7,50) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT IBERDROLA AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 12,4 EURBERENBERG NIMMT SPIRAX-SARCO MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 8800 PENCEBERENBERG SENKT VICTREX AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1680 (2090) ...Den vollständigen Artikel lesen ...