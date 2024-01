EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

ANDRITZ liefert Ausrüstung für großes Pumpspeicher-Projekt in Griechenland



23.01.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GRAZ/WIEN, 23. JÄNNER 2024. Das griechische Unternehmen TERNA S.A., das Bauunternehmen der GEKTERNA-Gruppe, beauftragte den internationalen Technologiekonzern ANDRITZ mit der Lieferung der elektromechanischen Ausrüstung für den neuen Pumpspeicherkomplex Amfilochia in Zentralgriechenland. Das Projekt ist die größte netzgebundene Energiespeicherinvestition in Griechenland und damit ein Meilenstein für die Energiewende des Landes.



Nach Inbetriebname wird das Kraftwerk über eine installierte Gesamtleistung von 680 MW (Erzeugung) und 730 MW (Pumpbetrieb) verfügen und etwa 816 GWh saubere und nachhaltige elektrische Energie pro Jahr erzeugen.



Als grüne Batterie wird das moderne Pumpspeicherkraftwerk Schwankungen in der Stromerzeugung aus Wind- und Solarkraftwerken ausgleichen und so den sicheren und stabilen Betrieb des griechischen Stromnetzes gewährleisten.



Angesichts des weltweit steigenden Energiebedarfs und des wachsenden Anteils volatiler erneuerbarer Energiequellen sind wirtschaftliche Lösungen für die Speicherung großer Energiemengen unerlässlich. Pumpspeicherkraftwerke sind die effizienteste Methode, um große Energiemengen über längere Zeiträume zu speichern. Sie spielen daher eine Schlüsselrolle in der Energiewende.



ANDRITZ ist stolz darauf, an diesem wichtigen Projekt beteiligt zu sein und mit modernster Ausrüstung und Know-how einen wesentlichen Beitrag zu einer sauberen und nachhaltigen Energiezukunft zu leisten.



Der ANDRITZ-Lieferumfang umfasst die Konstruktion, Fertigung, Montageüberwachung und Inbetriebnahme von sechs reversiblen Pumpturbinen-Generatoreinheiten, zusammen mit den zugehörigen Hilfs- und Nebenanlagen, Reglern, Erregungs- und Schutzsystemen, Absperrorganen, Turbinenauslaufschützen sowie digitalen Dienstleistungen.



- Ende -



DOWNLOAD PRESSE-INFORMATION UND FOTO

Presse-Information und Foto stehen unter andritz.com/news-de zum Download zur Verfügung. Honorarfreie Veröffentlichung des Fotos unter Angabe der Quelle. "Copyright: TERNA ENERGY S.A".



BEI RÜCKFRAGEN KONTAKTIEREN SIE BITTE



ANDRITZ-GRUPPE

Susan Trast

Vice President Group Communications and Marketing

susan.trast@andritz.com

andritz.com



ANDRITZ HYDROPOWER

DI Alexander Schwab

Senior Vice President Market Management & Corporate Communications

alexander.schwab@andritz.com

andritz.com



ANDRITZ-GRUPPE

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie und der Unternehmenskultur. Mit seinem umfangreichen Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen möchte ANDRITZ den größtmöglichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten und seine Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützen. In allen seinen vier Geschäftsbereichen - Pulp & Paper, Metals, Hydropower und Environment & Energy - zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft und globale Präsenz sind wesentliche Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie. Der börsennotierte Konzern hat rund 30.000 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 80 Ländern.



ANDRITZ HYDROPOWER

ANDRITZ Hydropower ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektromechanischen Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke auf dem dynamisch wachsenden globalen Markt für erneuerbare Energien. Basierend auf 180 Jahren Erfahrung und einer weltweit installierten Leistung von 470 Gigawatt bieten wir innovative Lösungen für neue und bestehende Wasserkraftwerke, von Kleinwasserkraftwerken bis hin zu Großanlagen. Modernste digitale Lösungen, umfassende Dienstleistungen für den Betrieb und die Wartung ganzer Wasserkraftwerke sowie Turbogeneratoren für die thermische Industrie runden das Portfolio ab.



23.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com