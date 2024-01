DJ PTA-Adhoc: AEW Energie AG: AEW und Eniwa gründen Carsharing-Firma «Swiss E-Car AG»

Aarau (pta/23.01.2024/07:30) - Die AEW Energie AG und die Eniwa AG gründeten am 22. Januar 2024 gemeinsam die Carsharing-Firma «Swiss E-Car AG» und beteiligen sich zu je 50% an dem jungen Unternehmen. Seit vier Jahren arbeiten die beiden Energieversorger im Bereich der E-Mobilität bereits eng zusammen. Das Carsharing-Angebot fokussiert sich auf nachhaltige Mobilität. Der bisherige Erfolg bestätigt die Initiative der beiden Unternehmen und sieht mit der «Swiss E-Car AG» den nationalen Ausbau des Angebots vor.

Die aktuellen Entwicklungen zeigen ein starkes Wachstum bei Elektrofahrzeugen und Carsharing-Konzepten. Dies spiegelt sich in der zunehmenden Nachfrage nach integrierten Mobilitätslösungen wider. Die AEW Energie AG und die Eniwa AG erkannten diese Tendenz bereits vor einiger Zeit. Deshalb entwickelten sie gemeinsam ein Carsharing-Modell, das ausschliesslich eine rein elektrisch betriebene Fahrzeugflotte anbietet.

59 E-Carsharing-Fahrzeuge in fünf Kantonen mit über 4'200 Nutzenden Aus der gemeinsamen Initiative gedieh ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Heute stehen bereits 59 E-Carsharing-Autos in fünf Kantonen zur Verfügung. Über 4'200 Kundinnen und Kunden registrierten sich bereits. Für die strategische Weiterentwicklung und Stärkung des Angebots wurde am 22. Januar 2024 die Firma «Swiss E-Car AG» gegründet. Die AEW und die Eniwa sind zu je 50 % an der Firma beteiligt.

Schweizweiter Ausbau des E-Carsharing-Angebots Die Swiss E-Car AG sieht den Ausbau des Angebots auf die gesamte Schweiz vor. Der Fokus liegt auf gemeinsam genutzter und zukunftsorientierter Mobilität in urbanen Regionen. Zu wichtigen Partnern beim Angebot von Swiss E-Car zählen Städte, Gemeinden, Energieversorger und Immobilieneigentümer, die ihren Kundinnen und Kunden ein umweltschonendes Mobilitätskonzept anbieten wollen. Ebenso steigt bei Unternehmen und in Wohnquartieren die Nachfrage nach Carsharing-Angeboten.

Arian Rohs, CEO der Swiss E-Car AG, ist überzeugt: «Die steigende Nachfrage nach fortschrittlicher und ressourcenschonender Mobilität wird die Entwicklung von E-Carsharing beschleunigen. Swiss E-Car AG stellt in Kooperation mit Gemeinden, Unternehmen und Verwaltungen von Wohnüberbauungen ein attraktives und nachhaltiges E-Mobilitätskonzept zur Verfügung.»

AEW Energie AG Die AEW Energie AG ist ein selbstständiges Unternehmen des Kantons Aargau. Mit der sicheren und klimafreundlichen Energieversorgung leistet die AEW einen wesentlichen Beitrag zur Standortattraktivität und zur Lebensqualität in der Region. Sie strebt Klimaneutralität (Netto-Null) bis spätestens 2040 an. Als integrierter Energiedienstleister engagiert sich die AEW mit der Produktion von Strom und Wärme/Kälte sowie als führende Netzbetreiberin und Lieferantin für ihre Kunden. Für die Stromproduktion fokussiert die AEW auf Wasserkraft sowie Solar- und Windenergie. Zudem erbringt sie Dienstleistungen in netz- und energienahen Bereichen sowie in der Telekommunikation.

Eniwa AG Eniwa AG ist ein regional verankertes Energie- und Dienstleistungsunternehmen mit Hauptstandort in Buchs AG. Das Unternehmen bietet breite Versorgungs- und Installationsdienstleistungen, die der Region mit über 30 Gemeinden langfristig Versorgungssicherheit und Wertschöpfung bringen. Das Angebot umfasst unter anderem Strom, Erdgas/Biogas, Fernwärme/Kälte, Wasser, Telekommunikation (Glasfasernetz), Energiedienstleistungen und Elektroinstallationen.

