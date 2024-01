The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.01.2024ISIN NameXS2436885748 CIBC 22/24 FLR MTNXS2436160779 BCO SANTAND.22/25 FLR MTNXS2289592433 CICC HK F.16 21/24 MTNUS90184LAN29 TWITTER 22/26 ZO CVDE000A30VUL3 KRED.F.WIED.23/33 MTNXS0969864916 STAND. CHART. 13/24 REGSDE000DZ1J8R2 DZ BANK IS.A448DE000LB06E04 LBBW STUFENZINS 16/24DE000DZ1J8W2 DZ BANK IS.A453XS2288890598 SK BATTERY A 21/24XS0997000251 KROATIEN 13/24 REGSXS1555815494 TP ICAP FIN. 17/24 MTNXS1555330999 EIB EUR. INV.BK 17/24 MTN