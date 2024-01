Der DAX (WKN: 846900) ist schwungvoll in die neue Woche gestartet. Zum Handelsauftakt am Montag gewann das größte deutsche Börsenbarometer knapp 130 Punkte und notierte zum Börsenschluss +0,77% höher bei 16.683 Punkten. Unterstützung kam von der Wall Street, die an ihre Gewinne von Ende letzter Woche anknüpfen konnte. Schon am Morgen zeichnete sich ein positiver Handelstag ab. Die deutschen Standardwerte starteten Gap up und fast 130 Punkte über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...