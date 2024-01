The following instruments on XETRA do have their first trading 23.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.01.2024Aktien1 US89301B2034 Zalatoris Acquisition Corp.2 BMG0411X1112 Apollo Future Mobility Group Ltd.3 US2381163052 DataSea Inc.4 CA28616D1087 Electrum Discovery Corp.5 NO0013119255 Interoil Exploration & Production ASAAnleihen/ETF1 US06051GMA49 Bank of America Corp.2 XS2434439548 Chesnara PLC3 US74340XCK54 Prologis L.P.4 USG0129KAK00 Aircastle Ltd.5 IT0005580771 Banco BPM S.p.A.6 USU0926HAV25 Blackstone Private Credit Fund7 US15238RAJ14 Central American Bank for Economic Integration8 FR001400NGT9 La Banque Postale Home Loan SFH9 US74340XCJ81 Prologis L.P.10 XS2753549703 Nordic Investment Bank11 IE000YASIPS3 AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF