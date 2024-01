Vergiss bitte für einen Moment die üblichen Verdächtigen wie Apple oder Microsoft und richte deine Aufmerksamkeit auf einen weniger bekannten, aber nicht minder spannenden Akteur: Casey's General Stores (WKN: 885039). Heute zeige ich dir, wie dieser unauffällige Held der Convenience-Stores nicht nur in ländlichen Gegenden der USA, sondern auch an der Börse für Furore sorgt. Tauche ein in eine Welt, in der "langweilig" tatsächlich wunderschön sein kann und erfahre, warum Casey's General Stores ...

Den vollständigen Artikel lesen ...