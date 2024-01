Der scheinbar endlose Ausverkauf an den chinesischen Aktienmärkten nimmt kein Ende. Die Verluste häufen sich in einer scheinbar unerbittlichen Aktien-Krise. Während sich der Hongkonger Leitindex seinem Tief aus 2009 nähert, ist der Hang Seng China Enterprises Index dabei, auf den niedrigsten Stand seit 2005 zu fallen. Der anhaltende Ausverkauf an den chinesischen Aktienmärkten steht im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...