Am Montag hat Metzler die Nordex-Aktie deutlich herabgestuft. Die Papiere fielen auf ein neues 52-Wochen-Tief. Am Dienstag gibt es positive Neuigkeiten: Goldman Sachs stufte den Windkraftanlagenbauer hoch - die Aktie springt im frühen Handel an.Goldman Sachs hob das Rating für Nordex von "Neutral" auf "Buy" an, während das Kursziel bei 15 Euro bestehen bleibt. Hintergrund der Kaufempfehlung sind Erwartungen ...

