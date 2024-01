(shareribs.com) London 23.01.2024 - Die Ölpreise zeigen sich am Dienstag fest und bauen damit ihre Vortagesgewinne aus. Die Ausfälle in den USA und Sorgen um die Exportfähigkeit Russlands sorgen für Unterstützung. Im gestrigen Handelsverlauf kletterten die Ölpreise um rund zwei Prozent. Grund für den Preissprung war ein ukrainischer Angriff auf ein russisches Exportterminal in Ust-Luga. Das Novatek-Terminal ...

