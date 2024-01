Die Laune der heimischen CEOs hellt sich auf, lese ich gerade in der brandneuen PWC-Studie. Vor einem Jahr glaubten nur 22 Prozent an einen globalen Wirtschaftsaufschwung - jetzt sind es immerhin 42 Prozent! Das finde ich gut, weil Psychologie oft das halbe Geschäft ausmacht. Was die österreichische Wirtschaftsentwicklung anbelangt glauben immer noch 58 Prozent der Führungskräfte (zumindest zwischenzeitlich) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...