In den letzten drei Wochen ging es für die Evotec-Aktie teilweise steil bergab. Grund dafür war auch der Rücktritt des ehemaligen Chefs Werner Lanthaler. Jetzt äußerte sich das Unternehmen zur Situation und auch der Aktienkurs bewegte sich in der Folge. Mit einem Plus von 7,80 Prozent auf 15,28 Euro war die Evotec-Aktie am Montag der Gewinner im MDAX. Vorausgegangen war der Kurserholung eine wochenlange Talfahrt, die auch mit dem überraschenden Abschied ...

Den vollständigen Artikel lesen ...