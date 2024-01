Wangen im Allgäu (ots) -Beim internationalen Speaker Slam am 18.01.23 haben Dr. Monika Kibele (47), Fachärztin für Urologie und Julian Moosmann (34) jeweils den Excellence Award in den Rubriken Gesundheit und Digitalisierung erhalten. Nach New York, Wien, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand das von Top Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event dieses Jahr in Mastershausen bei Frankfurt am Main statt.Dr. Kibele konnte sowohl das Publikum als auch die Jury mit ihrer Bühnenperformance von ihrem Thema überzeugen. Die Expertin für chronische Erkrankungen kümmert sich mit Herzblut um Menschen mit Erkrankungen, die bereits einen langen Leidensweg hinter sich haben. Dank ihrer Methode konnte sie schon vielen Patientinnen und Patienten helfen. In ihrer Rede berichtet sie über eine Patientin, die sich nach 20 Jahren chronischer Harnwegsinfektionen mit ihrer Therapie heilen konnte und heute ein symptomfreies Leben führen kann. In ihrer neu eröffneten Privatpraxis in Wangen führt sie neben den klassischen urologischen Untersuchungen auch zahlreiche zur Stärkung des Immunsystems durch.Im Rahmen seines beeindruckenden Vortrags "Ohne Digitalisierte Dokumentation verliert ihr Unternehmen Zeit und Geld" hat Moosmann Publikum und Jury gleichermaßen überzeugt. Er stellte dar, wie seine Firma Flindo.App, ansässig in Karsee, verschiedensten Branchen wie Handwerk, Industrie, Dienstleistern und Kommunen dabei hilft, die Dokumentation von einer lästigen Nebensache zu einem leichten Arbeitsschritt zu machen. Moosmann illustrierte die Anwendung von Flindo.App anhand zweier praxisnaher Beispiele: Zum einen zeigte er, wie Handwerksbetriebe Tagesberichte mit Fotos, Arbeitszeiten, verbrauchten Materialien und Kundenunterschriften digital erfassen und im Büro mit nur einem Klick dokumentieren können. Zum anderen präsentierte er, wie eine Kommune durch die App gesetzlich vorgeschriebene Kontrollen wie Spielplatz-, Gewässer- und Straßenkontrollen sowie die tägliche Arbeitszeit effizient dokumentiert. Durch den Einsatz von Flindo.App konnte diese Kommune mit nur fünf Mitarbeitern 26 Stunden pro Monat einsparen.Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit, bei dem die Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander antreten. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur 4 Minuten Zeit, sein Publikum und Jury mitzureißen und zu begeistern. Dies ist den beiden Wangenern jeweils mit Bravur gelungen. Auf dem Siegerpodest stellen Dr. Kibele und Moosmann fest, dass sie beide aus Wangen stammen, sie kannten sich bis dato nicht.Über die Auszeichnung mit dem Excellence Award freuen sich beide sehr.Pressekontakt:Julian MoosmannBeim Pfarrstadel 1388239 Wangen-Karsee07506-282980julian.moosmann@flindo-app.comwww.flindo-app.comOriginal-Content von: Flindo.App, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173216/5697550