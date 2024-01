Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt an den Finanzmärkten gestaltete sich verhalten, denn große Impulsgeber standen weder in den USA noch in der Eurozone auf der Agenda, so die Analysten der Helaba.Somit würden auch die technischen Perspektiven bei den hier betrachten Assets nahezu unverändert und in der Tendenz gen Süden gerichtet bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...