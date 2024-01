Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vergleichsweise geringe Neuemissionen bei Euro-Staatsanleihen und die Vorgaben vom späten US-Handel bieten Euro-Anleihen zum Wochenstart Unterstützung, so die Analysten der DekaBank.Auch das deutliche Auspreisen von EZB-Zinssenkungserwartungen aus der vergangenen Woche sollte kurzfristig für eine Stabilisierung sprechen. Allerdings bezweifeln die Analysten der DekaBank, dass sich vor der EZB-Sitzung belastbare Trends entwickeln und sehen Erholungsphasen im Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) als nicht nachhaltig an. Am Primärmarkt würden in dieser Woche die syndizierten Transaktionen der EU heute oder morgen der Höhepunkt sein. (Ausgabe vom 22.01.2024) (23.01.2024/alc/a/a) ...

