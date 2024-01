Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Vormittag zieht die EZB mit der Veröffentlichung des Bank Lending Survey die Aufmerksamkeit auf sich, so die Analysten der Helaba.Der Saldo der Banken, die ihre Kreditvergabestandards verschärft hätten, habe sich in den letzten Quartalen bereits reduziert, sei aber nicht negativ geworden. Das heiße, dass noch immer eine Mehrzahl der Banken eine restriktivere Gangart an den Tag lege. Mit Spannung werde daher die Umfrage für das laufende Quartal erwartet. Setze sich der Trend fort oder komme es zu einem erneuten Anstieg des Saldos? In der Vergangenheit seien schärfere Kreditvergabestandards oft Vorboten oder Indikatoren einer Rezession gewesen. Seit 2022 aber lasse eine solch negative Konjunkturentwicklung auf sich warten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...