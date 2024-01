Cadillac hat mit der Produktion seiner E-Luxuslimousine Celestiq begonnen. Das Flaggschiff-Modell auf Basis der Ultium-Plattform von General Motors wird ab sofort von Hand gefertigt - zu hohen Preisen und in überschaubaren Stückzahlen. Die Produktion selbst ist wie berichtet im Global Technical Center in Warren im US-Bundesstaat Michigan angesiedelt. Cadillac-Markenchef John Roth gab nun bei einem Briefing mit US-Medienvertretern an, dass man in ...

