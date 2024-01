EQS-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Anleihe

OLB setzt erfolgreiche Kapitalmarktaktivität mit erstmaligem Benchmark-Pfandbrief fort



23.01.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSE-INFORMATION Oldenburg, 23. Januar 2024 OLB setzt erfolgreiche Kapitalmarktaktivität mit erstmaligem Benchmark-Pfandbrief fort

Starkes Interesse bei nationalen und internationalen Investoren

Regelmäßige Emissionen in Benchmark-Größe geplant

Die Oldenburgische Landesbank AG (OLB) setzt ihre erfolgreiche Kapitalmarktaktivität fort: Zum ersten Mal hat die Bank am gestrigen Montag, 22. Januar 2024, einen Pfandbrief auf Benchmark-Niveau in Höhe von 500 Millionen (Mio.) Euro begeben. Die Laufzeit des Pfandbriefs beträgt acht Jahre und bietet Investoren eine attraktive langfristige Anlagemöglichkeit. Die Emission war mehrfach überzeichnet. Das hohe Interesse unterstreicht das Vertrauen der nationalen und internationalen Investoren in die Stabilität und Solidität der OLB.



"Die Benchmark-Emission bedeutet den nächsten wichtigen Meilenstein für unseren Kapitalmarktauftritt", sagt Dr. Rainer Polster, CFO der OLB, "zugleich ist sie ein deutliches Signal an die nationalen und internationalen Investoren, dass wir unsere Ankündigung, regelmäßig am Kapitalmarkt zu emittieren, zuverlässig einhalten." Die OLB plant, fortan alle 12-18 Monate eine Pfandbriefemission in Benchmark-Größe zu realisieren.



Zu den institutionellen Investoren der ersten Benchmark-Emission zählten fast zur Hälfte andere Banken sowie darüber hinaus insbesondere Vermögensverwalter, Zentralbanken und Versicherungen oder Pensionsfonds aus dem In- und Ausland. Rund 79 Prozent der Anteile wurden in der Region Deutschland-Österreich-Schweiz gezeichnet, zwölf Prozent in den nordischen Staaten und vier Prozent in Großbritannien. Gelistet ist der Titel an der Börse Luxemburg.



Als Joint Lead Manager für die Benchmark-Emission hatte die OLB ein Konsortium aus Danske Bank, Deutsche Bank, DZ Bank, Erste Group, NordLB und UniCredit mandatiert.



Erst in der vergangenen Woche hatte die OLB ihr Debüt am Tier-2-Anleihe-Markt gegeben und eine Anleihe in Höhe von 170 Mio. Euro emittiert. Diese beiden Transaktionen belegen die kontinuierliche Stärkung der OLB-Position im Finanzsektor und ermöglichen der Bank, flexibel auf Marktbedingungen zu reagieren und ihren Finanzierungsmix zu optimieren.



Über die OLB Die Oldenburgische Landesbank AG ist eine profitabel wachsende Universalbank für Privat- und Unternehmenskunden in Deutschland und ausgewählten europäischen Nachbarländern. Unter den Marken OLB Bank und Bankhaus Neelmeyer berät die OLB ihre mehr als 660.000 Kunden persönlich und über digitale Kanäle in den Segmenten Private & Business Customers und Corporate & Diversified Lending. Die OLB verfügt über eine Bilanzsumme von rund 25 Mrd. Euro. Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook , Instagram und YouTube . Kontaktdaten:

Ihre Ansprechpartner:



Oldenburgische Landesbank AG

Investor Relations

Theodor-Heuss-Allee 108

60486 Frankfurt am Main



Telefon: +49 (0)69 756193-0

investor.relations@olb.de

Sandra Büschken

Telefon: +49 (0)69 756193-36

sandra.bueschken@olb.de







Oldenburgische Landesbank AG

Corporate Communications

& Investor Relations

Stau 15/17

26122 Oldenburg



Telefax 0441 221-2425

ccir@olb.de





Britta Silchmüller

Telefon: +49 (0)441 221-1213

britta.silchmueller@olb.de



Timo Cyriacks

Telefon: +49 (0)441 221-1781

timo.cyriacks@olb.de











23.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com