Warum? Der Luxusgüterkonzern erwirbt eine Immobilie mit Einzelhandelsflächen für Luxusmode an der Fifth Avenue in New York City und erweitert damit seine Einzelhandelsstandorte an einer der berühmtesten Prachtstraßen der Welt. Der Eigentümer der Marken Gucci und Yves Saint Laurent zahlt nach eigenen Angaben 963 Mio. $ für das rund 115.000 Quadratmeter große Grundstück. Der Konzern hat erst kürzlich Immobilien in der Avenue Montaigne und der Rue de Castiglione in Paris erworben. Passt also ins Konzept - und verhilft der Aktie zum Aufschwung!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



