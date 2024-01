News von Trading-Treff.de Verlauf Mo. 22.01.24 Rückblick: Im gestrigen Handel eröffnete der DAX im Chart 8 - 22 Uhr über dem TH 16555 vom Vortag und stieg kurz nach 9 Uhr bis an das gestrige TH bei 16708 an. Von dort aus ging es langsam nach unten in Richtung TH vom Vortag und danach zum FDAX GAP Close bei 16630. Gegen 11:40 Uhr erreichte der DAX mit 16606 sein Tagestief und blieb damit in einem Unterstützungsbereich aus der Analyse hängen. Von dort ...

