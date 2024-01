Die Lufthansa-Aktie hat auf Monatssicht rund 9% an Wert verloren und notiert derzeit bei 7,30 Euro. In der Sechs-Monats-Betrachtung ging es sogar um 18% in den Keller, während auf Jahressicht ein Minus von 24% auf der Anzeigetafel der Lufthansa-Aktie steht. Was macht die Lufthansa-Aktie langfristig und lohnt sich der Kauf jetzt vielleicht sogar? Lufthansa-Aktie im Fokus Auf Zehn-Jahres-Sicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...