DAX legt weiter zu: Feuert Aurubis drei Vorstände? - Tencent atmet auf - Lufthansa feiert mit United

Angetrieben von weiteren Höchstkursen an der Wall Street legt der Deutsche Leitindex auch heute zu. Alleridings ist die Nachrichtenlage zu Handelsbeginn etwas dünn. Aber das ändert sich im Laufe des Tages!

Nach einem erfreulichen Start in die Woche zeigt der DAX auch am Dienstag seine robuste Seite. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten um 0,22 Prozent auf 16.720,79 Punkte. Der MDAX mit mittelgroßen Unternehmen legte um 0,47 Prozent auf 25.869,34 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verzeichnete einen leichten Anstieg von knapp 0,1 Prozent. Investoren orientieren sich erneut an den Vorgaben aus den USA, da die Wall Street am Vorabend ihren Rekordlauf mit etwas geringerem Tempo fortsetzte. Mit dem soliden Start behielt der Dax seine Position über der 21-Tage-Linie bei, um die er zuletzt geschwankt hatte. Die Landesbank Helaba äußerte sich am Morgen vorsichtig in Bezug auf diesen Chart-Indikator für den kurzfristigen Trend und sagte: "Grünes Licht zu geben, wäre jedoch verfrüht". Andere charttechnische Signale deuteten noch auf mögliche Abwärtsrisiken hin.

Aurubis: Müssen drei Vorstände die Koffer packen?

Beim Hamburger Kupferproduzenten Aurubis steht heute eine Entscheidung über die Abberufung von drei der vier Vorstandsmitglieder an. Neben dem Vorstandsvorsitzenden Roland Harings sollen auch der Finanzvorstand Rainer Verhoeven und der Produktionsvorstand Heiko Arnold ihre Positionen verlieren. Der Aufsichtsrat zieht damit Konsequenzen aus den beträchtlichen finanziellen Schäden, die bei Aurubis infolge mehrerer Betrugs- und Diebstahlfälle aufgetreten sind. Das Unternehmen meldete im Dezember bei der Vorstellung der Jahresergebnisse für 2022/23 einen Fehlbestand an Metallen von insgesamt 169 Millionen Euro.

Erleichterung bei Tencent und NetEase

Die chinesische Regulierungsbehörde NPPA (National Press and Publication Administration), zuständig für Richtlinien in der Gaming-Industrie, hat am Dienstag offiziell ihre im Dezember eingeführten Verschärfungen zurückgenommen. Vor Weihnachten waren die Aktien von NetEase und Tencent stark gefallen, als die NPPA in China Beschränkungen für Ausgaben in Videospielen eingeführt hatte. Nach dem Kursabsturz musste der verantwortliche Beamte die Behörde verlassen, und heute verkündete die NPPA offiziell, dass sie den Regulierungsvorschlag fallenlassen wird.

United Airlines: Zahlen stechen Ausblick aus!

Manchmal wird an der Börse doch nicht die Zukunft, sondern die Vergangenheit gespielt. United Airlines erwartet für das aktuelle Quartal einen erheblichen Verlust, da zahlreiche Flugzeuge vom Typ Boeing 737-9 Max am Boden bleiben müssen. Am Montag gab United einen prognostizierten bereinigten Quartalsverlust pro Aktie zwischen 35 und 85 US-Cent bekannt.

United besitzt 79 Flugzeuge dieses Typs. Die Flugzeuge sollen einer Überprüfung unterzogen werden, nachdem bei einem der Flugzeuge während des Steigflugs eine Türrahmenabdeckung abgerissen wurde. Es ist unklar, wann die 737-9 Max wieder in die Luft darf. United und der Konkurrent Alaska Airlines entdeckten auch bei weiteren Flugzeugen dieses Typs lose Befestigungsteile an derselben Stelle.

Die Freude über die Zahlen überwiegt

Im letzten Quartal sank der Gewinn von United im Vergleich zum Vorjahr von 843 auf 600 Millionen Dollar (551 Millionen Euro). Dies entsprach einem bereinigten Gewinn pro Aktie von zwei Dollar. Die Umsatzerlöse im Passagiergeschäft stiegen um elf Prozent auf 12,4 Milliarden Dollar, während es im Frachtgeschäft einen Rückgang um 15 Prozent gab. Insgesamt erhöhten sich die Gesamterlöse um zehn Prozent auf 13,6 Milliarden Dollar.

Analysten hatten durchschnittlich mit einem geringeren Gewinn im letzten Quartal gerechnet. Auch die Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie für das gesamte Jahr übertraf mit einer Bandbreite von neun bis elf Dollar ihre Erwartungen. Darüber freut sich nicht nur die Aktie von United Airlines auch die Papiere der Deutschen Lufthansa können davon profitieren.

dpa-AFX Analyse-Flash:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR EON AUF 14 (13) EUR - 'OVERWEIGHT'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 16 (15) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 13,70 (14,80) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 20 (23) EUR - 'BUY'

METZLER HEBT HAPAG-LLOYD AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 150 (99) EUR

MORGAN STANLEY HEBT HELLOFRESH AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)

MORGAN STANLEY SENKT HELLOFRESH-ZIEL AUF 17 (18) EUR

ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 350 (323) EUR - 'OUTPERFORM'

ODDO BHF SENKT LUFTHANSA AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 8,50 (10,50) EUR

ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR AURUBIS AUF 73 (82) EUR - 'NEUTRAL'

STIFEL SENKT ENCAVIS AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 11,50 (18,20) EUR

WARBURG RESEARCH SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 16,30 (17,40) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT NORDEX AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 15 EUR

RBC HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 113 (112) EUR - 'SECTOR PERFORM'

RBC HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 87 (85) EUR - 'OUTPERFORM'

Tipp aus der Börsenlounge:Hohe Gewinne in kürzester Zeit? Diese Trading-Strategie von Stefan Klotter fackelt nicht lange. Bis zum 31. Januar gibt es satte 30 Prozent Rabatt auf alle FAST-BREAK-Abos! Jetzt hier sichern!

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!