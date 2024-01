EQS-Media / 23.01.2024 / 10:57 CET/CEST

CTS EVENTIM - Neue Leitung bei finnischer Ticketing-Tochter Lippupiste Der langjährige CEO Ari Palhamo beendet seine Tätigkeit zum 31. Januar 2024 und wechselt ins Board of Directors von Lippupiste.

Der bisherige COO Juhana Stenbäck wird neuer CEO des finnischen Ticketing-Marktführers. Helsinki/Hamburg 23.01.2024 - Juhana Stenbäck wird neuer CEO des finnischen Ticketing-Marktführers Lippupiste. Er berichtet an Alexander Ruoff, COO im Vorstand von CTS EVENTIM. Sein Vorgänger Ari Palhamo scheidet mit Wirkung zum 31. Januar 2024 und in bestem gegenseitigen Einvernehmen aus seinem Amt als CEO aus und wird LIPPUPISTE zukünftig als Mitglied des Board of Directors begleiten. Ari Palhamo war seit 2005 als CEO für Lippupiste tätig. Unter seiner Leitung wuchs das Unternehmen zum finnischen Marktführer im Ticketing heran. Auch betreute er die Übernahme 2008 durch CTS EVENTIM, einen der international führenden Ticketing und Live Entertainment Anbieter, und blieb danach weitere sehr erfolgreiche 16 Jahre an der Spitze des Unternehmens. Sein Nachfolger Juhana Stenbäck ist bereits seit 2020 also COO in der Unternehmensleitung von Lippupiste aktiv und sorgt dadurch für maximale Kontinuität gegenüber Veranstaltern, Venues und Partnern. Als erfahrener Manager mit insgesamt 14 Jahren Erfahrung im Ticketing-Geschäft wird er den Erfolg des Unternehmens weiter vorantreiben. Zuvor war der Finanzexperte u.a. bei L'Oreal Finland sowie Deloitte & Touche beschäftigt. Lippupiste ist Finnlands größtes Ticketing-Unternehmen, dessen Services Veranstalter, Venues sowie Fans bei mehr als 30.000 Veranstaltungen jährlich nutzen. Die Online-Plattform lippu.fi ist Finnlands erfolgreichster Ticketing-Shop mit mehr als 20 Millionen Visits pro Jahr. Lippupiste ist Teil der CTS EVENTIM Gruppe. Alexander Ruoff, COO CTS EVENTIM: "Ich danke Ari für die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen 16 Jahren und für die vielen gemeinsamen Erfolge. Umso mehr freue ich mich, dass er uns als Mitglied im Board of Directors auch weiterhin erhalten bleibt. Juhana gratuliere ich zu seiner Beförderung und bin mir sicher, dass er mit seiner Erfahrung und seinem Know-how Aris Arbeit erfolgreich fortsetzen sowie auch eigene Akzente setzen wird. Ich freue mich ebenfalls auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit und wünsche Juhana und seinem Team auch weiterhin maximalen Erfolg." Ari Palhamo, CEO Lippupiste: "Wir sind 2005 mit Lippupiste als unabhängigem Unternehmen gestartet, nachdem wir uns von Elisa Finland getrennt hatten. Heute beschäftigt Lippupiste Mitarbeiter an vier Standorten: Tampere, Helsinki, Turku und Lahti. In den vergangenen 18 Jahren haben wir uns als Ticketing-Partner für Kultur, Sport und Live Entertainment sowie als Partner für Venues und Arenen zum Marktführer in Finnland entwickelt. Ohne das ungebrochene Vertrauen, das uns Veranstalter und Konsumenten entgegenbringen, wäre dies nicht möglich gewesen. Für dieses Vertrauen bin ich außerordentlich dankbar. Ich kann mir keinen besseren Zeitpunkt vorstellen, die Verantwortung für Lippupiste an Juhana zu übergeben. Er ist motiviert, voller Energie und sehr erfahren in unserer Branche. Ich habe volles Vertrauen, dass das Unternehmen zukünftig sogar noch stärker werden wird." Juhana Stenbäck, designierter CEO Lippupiste: "Ich danke Ari, der Lippupiste all die Jahre erfolgreich geleitet hat. Seine Führung hat maßgeblich dazu beigetragen, unser Unternehmen zu dem zu machen, was es heute ist. Ich bin dankbar für die Möglichkeit und hoch erfreut, Lippupiste zu leiten. Unsere Zukunftsaussichten sind großartig, und ich freue mich sehr, mit unseren talentierten Teams zusammenzuarbeiten, mit denen wir auch weiterhin innovative Lösungen für Veranstalter und Konsumenten entwickeln und realisieren werden." Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur CTS EVENTIM-Gruppe gehören zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Gemäß dem "Global Promoter Ranking 2023" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2022 in mehr als 20 Ländern einen Umsatz von 1,9 Mrd. Euro. PRESSEKONTAKT Christian Colmorgen

