United Airlines überrascht Investoren mit Jahresprognose

Aufgrund dem Flugverbot der Boeing 737 MAX 9 warnte United zwar vor Verlusten für das aktuelle Quartal, gab aber dennoch einen positiven Ausblick auf das Gesamtjahr ab.



Für die laufenden drei Monate gab die US-amerikanische Fluggesellschaft die Prognose ab, dass mit 35 bis 85 Cent an Verlusten pro Aktie zu rechnen sei, sollten alle Maschinen der Baureihe 737 MAX 9, von denen United 79 besitzt, bis Ende Januar auf dem Boden bleiben müssen. Zuvor wurde mit einem Quartalverlust von 21 Cent gerechnet. Für das abgelaufene Quartal gab das in Chicago ansässige Unternehmen einen bereinigten Gewinn von zwei US-Dollar pro Aktie bekannt, die ursprüngliche Prognosen von 1,70 Dollar wurde demnach übertroffen.



Im Blick auf das Gesamtjahr gab der Konzern durchaus positive Aussichten. So geht United davon aus, dass die hohe Nachfrage nach margenstarken Premium-Angeboten für signifikant höheren Einnahmen sorgen und dazu beitragen, dass für das Jahr ein Gewinn von 9 bis 11 USD pro Aktie erwirtschaftet werden kann. Diese Spanne liegt über den bisherigen Erwartungen und wurde von den Investoren überaus positiv aufgefasst. Der Aktienkurs der US-Fluggesellschaft zog nachbörslich um knapp 6 Prozent an.









