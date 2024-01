Die gesamte Krypto- und Blockchain-Community trauert um Prof. Dr. Philipp Sandner, der am 16. Januar im Alter von nur 43 Jahren verstorben ist. Das teilte die Frankfurt School of Finance & Management heute mit. Sandner galt nicht nur in Deutschland als einer der Wegbereiter und großartigen Visionäre in den Bereichen Tokenisierung, Blockchain und Crypto Assets. Zu seinen Themengebieten gehörten im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...