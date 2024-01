Bei einem von der Wiener Börse organisierten Kapitalmarkt-Update hat 3 Banken-KAG-Geschäftsführer Alois Wögerbauer unter anderem auch seine Einschätzung zum heimischen Markt abgegeben. Das KGV an der Wiener Börse ist seiner Meinung nach "hoch attraktiv". Allerdings würden die internationalen Investoren derzeit noch fehlen. "Das ausländische Kapital sucht derzeit noch nicht nach Small und Midcaps", so der Assetmanager. Helfen würde mitunter eine Entspannung im Russland/Ukraine-Konflikt. Potenzial würde auch mit dem beginnenden Zinssenkungszyklus bestehen. Für ihn als Assetmanager ist auch das bekannte Problem der geringen Liquidität an der Wiener Börse ein Thema. "Als Assetmanager muss man sich bewegen können", ...

