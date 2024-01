Linz (www.anleihencheck.de) - In Neuseeland werden heute die Inflationsdaten mit Spannung erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Prognosen zufolge solle die Teuerungsrate im Jahresvergleich um fast einen Prozentpunkt sinken. Die quartalsmäßige Veränderungsrate dürfte ebenfalls einen deutlichen Rückgang verzeichnen. Nichtsdestotrotz gehe man derzeit noch davon aus, dass die Reserve Bank of New Zealand bei ihrer Sitzung Ende Februar nicht von ihrer falkenhaften Zinspolitik abweichen werde, was den Neuseeland-Dollar (NZD) auf absehbare Zeit stützen dürfte. Der EUR/NZD-Kurs notiere derzeit um 1,7860. (23.01.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...