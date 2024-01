Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Deka-EZB-Kompass hat seinen Abwärtstrend vorerst unterbrochen und kletterte im Dezember auf -8,0 Punkte, so die Analysten der DekaBank.Die Konjunktursäule habe sich ein ganzes Stück von ihrer im Herbst durchschrittenen Talsohle entfernt, aber auch die Finanzierungs- und die Inflationssäule hätten jeweils leicht zugelegt. Der EZB-Kompass notiere zwar den fünften Monat in Folge unterhalb der Nulllinie, dies jedoch nicht weit genug, um schon jetzt eine Senkung der Leitzinsen in Erwägung zu ziehen. ...

