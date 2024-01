Radisson Mining Resources Inc. veröffentlichte kürzlich die Ergebnisse der ersten drei Bohrlöcher eines laufenden Bohrprogramms auf dem zu 100% unternehmenseigenen Goldprojekt O'Brien, das sich entlang des Larder-Lake-Cadillac-Bruchs auf halbem Weg zwischen Rouyn-Noranda und Val-d'Or in Quebec, Kanada, befindet.



"Wir freuen uns, berichten zu können, dass die ersten Ergebnisse unseres laufenden 10.000-Meter-Bohrprogramms erfolgreich eine hochgradige Mineralisierung durchschnitten haben, die ein starkes Ressourcenwachstumspotenzial in den oberen 500 Metern der Lagerstätte O'Brien aufzeigt", kommentierte Chairman of the Board of Directors und Interim President & CEO Denis Lachance.



Höhepunkte der Bohrungen umfassten u.a.:



? Bohrloch OB-23-284: 81,83 g/t Gold über 3 Meter ? Bohrloch OB-23-283: 6,16 g/t Gold über 3 Meter und 5,17 g/t Gold über 4,40 Meter ? Erfolgreicher Start bestätigt Wachstumspotenzial der abgeleiteten Ressourcen in den oberen 500 Metern ? Programm ist mit 12 abgeschlossenen Bohrlöchern und 5.820 Meter bisher gut angelaufen ? 4.570 Meter Proben aus 9 Bohrlöchern auf Trend 3 und 4 stehen noch aus



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken