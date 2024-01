Hallo zum "eMobility update". Wir haben heute News vom Batterie-Standort Deutschland, mit dem Wagoneer S den ersten reinen Elektro-Jeep und eine elektrische Polizei-Flotte in der Schweiz für Sie im Programm. 1 - Customcells weiht neue Zentrale in Itzehoe ein Der deutsche Batteriezellen-Hersteller Customcells hat seine neue Unternehmenszentrale in Itzehoe eröffnet. In dem Gebäude, dessen Grundstein im November 2022 gelegt wurde, soll neben der Verwaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...