Bernd Wünsche (Gurupress.de) - BYD hat am Dienstag einen kleinen Aufschlag von fast 3 % geschafft. Der Titel konnte damit nach zuvor schwachen Tagen zumindest wieder über die Marke von 23 Euro nach oben rutschen. Stark ist die Aktie dennoch nicht - der Titel ist mit den aktuellen Ergebnissen inzwischen im Laufe der vergangenen fünf Tage um -7,1 % nach unten gerutscht. Die Abwärtsfahrt ist noch nicht beendet. Wie aber kann es noch weiter gehen? BYD: Das sind die Aussichten Die Aussichten des Titels sind aus verschiedener Sicht zu beurteilen. Denn Nachrichten gibt es nicht so häufig, als dass die unterschiedlichen Kursentwicklungen noch zu erklären wären. Die Notierungen sind dabei in den vergangenen drei Monaten um insgesamt -22 % nach unten gerutscht. Das Ergebnis ist für wirtschaftlich orientierte Investoren etwas überraschend. Denn der Kurs der Aktie müsste sich aus Sicht dieser Experten eher nach oben entwickeln. Die Umsatz- und die Vertriebszahlen, die Produktionszahlen und die Gewinne sind jeweils im Vergleich zum Vorjahr deutlich besser geworden. Das bedeutet auch, dass der Titel aus der Sicht von Analysten derzeit zumindest wirtschaftlich attraktiv ist und auch bleibt. Die Notierungen haben aktuell ein KGV von weniger als 18 für das laufende Jahr. Das ist niedrig genug, um wertorientierte Investoren zum Kauf zu bewegen - an sich. Denn der Trend ist klar abwärts gerichtet. Charttechnisch steht die Aktie auf tönernen Füßen. Der Titel hat aktuell kaum eine Chance, ohne nennenswert neue Nachrichten über die Marke von 25 Euro hinaus zu kommen. Die Notierungen sind und bleiben zudem darauf verwiesen, dass der Titel an sich sogar freie Bahn bis 30 Euro haben soll. Noch ist davon nichts zu sehen. Das dürfte an der schlechten Stimmung der chinesischen Wirtschaft liegen, so die Auffassung von Analysten, die sich mit dem wirtschaftlichen Geschehen beschäftigen. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BYD-Analyse von 23.01. liefert die Antwort: Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BYD Aktie BYD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

