Es ist dies ein fünfterTestbericht auf audio-cd.at für den neuen täglichen Live-Blick Mittagsbericht Deutschland/Österreich im "Börsenradio to go"-Podcast, Sprecher ist audio-cd.at-Host Christian Drastil, es geht um Kurslisten , Statistiken und News aus Frankurt und Wien, um ein Gefühl für die Märkte zu liefern. Am 23.01. ca. 12:15 Uhr sah es so aus: - Leichtes Minus im DAX, leichtes Plus im ATX, schwache Volumina- Gewinner und Verlierer: Siemens Energy gesucht- Covestro kann Negativ-Lauf stoppen- Wahrscheinlichkeiten bei der Allianz-Aktie 60:40- SAP überholt Siemens und wird morgen im Fokus stehen- Österreich: Addiko in London, Hoffnung auf internationales Kapital, wieder Buy

