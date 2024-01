Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Aktienanleger scheinen nach einer beeindruckenden Jahresendrally im neuen Jahr nachdenklich geworden zu sein, so die Experten von ODDO BHF Asset Management."Die der Rally zugrunde liegende Erwartung von Zinssenkungen muss sich erst noch erfüllen, bevor die Party wirklich weitergehen kann. Dabei ist die Frage nicht so sehr, ob die Zinsen gesenkt werden, sondern wann und wie stark", würden Prof. Dr. Jan Viebig und Laurent Denize, die Co-CIOs von ODDO BHF, in ihrem Quartalsausblick schreiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...