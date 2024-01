© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar



Die Zee-Entertainment-Aktie ist am Dienstag abgestürzt, nachdem ein Unternehmen der Sony-Gruppe eine geplante Übernahme abgesagt hat. In der Folge haben mindestens elf Broker die Zee-Aktie abgestuft.Mindestens elf Broker, darunter Citigroup und CLSA, haben ihre Bewertungen für den indischen Medienkonzern Zee abgestuft. Die Bemühungen um die Schaffung eines Unterhaltungsgiganten in Asiens größtem Streaming-Markt sind aufgrund einer Pattsituation in der Frage, wer das kombinierte Unternehmen leiten würde, gescheitert. Zee weist alle Vorwürfe von Sony zurück, die Fusionsvereinbarung verletzt zu haben und kündigt an, "angemessene rechtliche Schritte" einzuleiten. Zee fordert eine …