Bernd Wünsche (Gurupress.de) - ITM Power hat am Dienstag in den ersten Stunden fast schon überraschend zulegen können. Die Briten gewannen immerhin fast 3 %. Damit hat die Aktie aber dennoch den laufenden Abwärtstrend nicht und in keiner Weise aufhalten können. Denn noch am Montag ging es für das Papier um sage und schreibe gut -9 % abwärts. Damit hat die Aktie aktuell einen massiven Abwärtstrend vorzuweisen, für den es keine nennenswert neuen Impulse zu geben scheint. Die nächsten neuen Impulse können höchstens vom Markt kommen. Was hilft: Die Zinsen? Zum Status Quo: Die Aktie hat in den vergangenen Wochen seit Jahresbeginn alleine gut 22 % verloren. Damit ist der Titel noch einmal denselben Weg gegangen, den die Aktie schon im Jahr zuvor beschritten hatte. Die Notierungen sind auf dem Niveau von Penny Stocks. Sie verlaufen unterhalb der Marke von 1 Euro und bringen eine Marktkapitalisierung von weniger als 330 Millionen Euro auf das Parkett. Das wirtschaftliche Ergebnis ist und bleibt gegenwärtig schwach. Die Briten werden im laufenden Jahr einen Umsatz von nur ca. 22 Millionen Euro erreichen können. Im nächsten Jahr sollen es dann plötzlich ca. 63 Millionen Euro werden. Im laufenden Jahr wird ITM Power zudem einen Verlust in Höhe von -62 Millionen Euro schreiben, so die Erwartung. Im neuen Jahr dann sollte der betriebswirtschaftliche Verlust auf -49 Millionen Euro sinken, so die Erwartung. Das wiederum verheißt insgesamt nichts Gutes. Neue Aufträge scheinen kaum in Sicht zu sein. Deshalb ist der Status aktuell interessant. Die Branche gewinnt in diesen Stunden wieder etwas Aufwind. Die Zinspolitik könnte ein Schlüssel sein. Denn ggf. sinkende Zinsen können die Investitionsfähigkeit der Kunden erhöhen. Das wird das Verständnis sein, um die Spekulationen aktuell wieder in die richtige Spur einzuordnen. Aber: Analysten gehen noch von 121 % Kurschance aus. Kann das realistisch sein? Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ITM Power-Analyse von 23.01. liefert die Antwort: Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ITM Power Aktie ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

