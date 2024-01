DATAGROUP verzeichnet aktuell starke Auftragseingänge in seinem CORBOX-Kerngeschäft. So konnte das Unternehmen neue Verträge mit Kunden aus dem produzierenden Gewerbe und der Baubranche gewinnen. Deren Volumen umfassen mehrere Mio. EUR und Laufzeiten bis zu fünf Jahre. "Mit unseren IT-Services stehen wir für Sicherheit und Flexibilität für unsere Kunden gleichermaßen - das gilt besonders viel in Zeiten, in denen die IT alle Geschäftsprozesse erst möglich macht", so Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. Das modulare Serviceportfolio CORBOX von DATAGROUP ist darum derzeit stark nachgefragt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...