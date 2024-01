DJ PTA-Adhoc: ForestFinance Capital GmbH: ForestFinance Capital GmbH 5,1%-Anleihe 20/30 - Nachträgliche Auszahlung der jährlichen Zinszahlung erfolgt in dieser Woche

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bonn (pta/23.01.2024/13:55) - Die Geschäftsführung der ForestFinance Capital GmbH informiert hiermit, dass die nachträgliche Auszahlung der jährlichen Zinszahlung auf die 5,1%-Anleihe, welche am 1.12.2023 fällig war, heute ausgelöst wird und damit in den nächsten Tagen die Gutschrift bei den Anleihezeichnern erfolgt.

Die Gesellschaft hatte am 28.11.2023 darüber informiert, dass sich die Auszahlung der jährlichen Zinszahlung, welche entsprechend den Anleihebedingungen jeweils für den 1. Dezember eines Jahres vorgesehen ist, mit Blick auf die für den 1.12.2023 fällige Zahlung verzögert. Wie angekündigt, hat sich die Geschäftsführung intensiv mit der Beschaffung der erforderlichen Mittel und der dauerhaften Stärkung der Liquiditätssituation der Gesellschaft befasst und zahlreiche Maßnahmen in die Wege geleitet. Insbesondere konnten Zahlungen auf fällige Forderungen der Gesellschaft von ihren Schuldnern im großen Umfang erreicht werden. Mit dem heutigen werden die Zahlungen ausgelöst, sodass die Anleihezeichner in den kommenden Tagen die entsprechenden Zinszahlungen erhalten.

