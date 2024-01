Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Überraschung rund um Palantir: Die Aktie des KI-Herstellers gilt gemeinhin als teuer. Nun gewann sie am Dienstag in den ersten Stunden weitere 0,5 %. Das ist durchaus ordentlich. Die Notierungen sind schon am Montag massiv nach oben durchgestartet. Es ging um gut 5,3 % aufwärts. Damit ist die Aktie bestens im Rennen, wenn es darum geht, den laufenden Aufwärtstrend zu verteidigen. Palantir: Die Überraschung Erst in den vergangenen Wochen war mehrfach deutlich geworden, dass die Börsen den Kurs der Aktie an sich als zu teuer und damit als überbewertet ansehen. Die Notierungen waren um teils mehr als 20 % nach unten gekippt und erreichten nun die Marke von 15 Euro. Die aber verteidigt der Titel tapfer. Die Kurse sind auf diese Weise in den vergangenen fünf Tagen noch einmal um gut 5 % aufwärts geklettert. Damit hätten nicht mehr viele Investoren gerechnet, steht zu befürchten. Die wirtschaftlichen Gegebenheiten sind zu eindeutig. Der Titel hat aktuell einen Umsatz in Höhe von 2,22 Milliarden Dollar für das abgelaufene Jahr zu erwarten, heißt es. Damit würde die Aktie zu teuer sein. Der Marktwert beläuft sich derzeit auf 38,3 Mrd. Dollar. Aus dem Umsatz entsteht den Erwartungen nach ein Gewinn in Höhe von 193 Millionen Dollar. Da daraus zu errechnende KGV liegt also bei ca. 204 für das abgelaufene Jahr. Dabei fällt besonders auf, dass das KGV - wegen der steigenden Kurse - nun wieder höher ist, nachdem zuletzt zumindest der Wert von 200 unterschritten worden war. Analysten sind wegen der hohen Preise ohnehin irritiert. Der Wert wird nach deren Schätzung - hier werden die Daten von Marketscreener zugrunde gelegt - noch fallen. Derzeit gehen die Analysten von einem Abwärtspotenzial in Höhe von gut -12 % aus. Damit ist die Aktie trotz der guten Platzierung oberhalb von 15 Euro und dem charttechnischen Aufwärtstrend mit einem klaren Makel behaftet. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Palantir-Analyse von 23.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Palantir jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Palantir Aktie Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

