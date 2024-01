DJ PTA-News: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ungeprüfte Zahlen zum 31.12.2023

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Ettlingen (pta/23.01.2024/14:25) - Geschäftsverlauf in 2023, Umsatz über den Planzahlen

In 2023 liegen wir im Umsatz dank Kaufangeboten und Paketgeschäften mit ungeprüften 4,7 Mio. EUR über den Umsatz-Planzahlen von 3,0 - 4,0 Mio. EUR für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Mit einem Ergebnis von ungeprüften rund -184 TEUR liegen wir zum Stichtag nach Zu- und Abschreibungen auf Wertpapiere unverändert in der Planung von Minus 150 - 200 TEUR.

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass das Jahresergebnis, wie in den Vorjahren, mit Rechtsverteidigungs- und Beratungskosten in Höhe von rund 220 TEUR im Zusammenhang mit der Abwehr der sog. "Reich-Gruppe" belastet ist. Die Rechtsverteidigung war erneut vollumfänglich erfolgreich und es konnten vier weitere obsiegende Entscheidungen erstritten und die Klagen aus 2021 und 2022 rechtskräftig beendet werden. Obwohl die Reich-Gruppe mit all ihren Rechtsbehelfen seit 2017 unterlegen war, hat sie in 2023 gleich vier neue Verfahren eingeleitet.

Der gesamte Wertansatz des börsennotierten und nicht börsennotierten Wertpapierbestandes beläuft sich zum 31.12.2023 auf ca. 1,3 Mio. EUR (Vj 1,4 Mio. EUR). Bei den Beständen sind die Positionen ab einem stichtagsbezogenen Wert von 100.000 EUR die A.H.T. Syngas N.V., Albis AG, die freenet AG, die MPC AG sowie die United Internet AG.

Perspektiven

Für 2024 planen wir Umsätze im Bereich von 4 - 5 Mio. EUR und ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Die Anzahl der öffentlichen Kaufangebote über unser Haus, die Wertentwicklung unserer Beteiligungspositionen und die aktuell nicht kalkulierbaren Kosten für die Rechtsberatung werden hierbei eine wichtige Rolle spielen.

Liquiditätsrisiken sind aufgrund der hohen Eigenkapitalfinanzierung für das Geschäftsjahr 2024 nicht erkennbar.

Wie bereits mehrfach informiert erhoffen wir in 2024 endlich für uns endgültige und positive Gerichtsentscheidungen in Sachen "Reich-Gruppe" und werden dann umgehend weitere Schadensersatzansprüche geltend machen.

Klaus Helffenstein - Vorstand

